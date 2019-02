Tonka Tomicic se explicó tras señalar que prefiere millonario diezmo a que obispos sean abusadores

12:36 La animadora aclaró que no avala la situación del obispo evangélico Eduardo Durán y planteó que sus palabras apuntaron a que "no nos podemos escandalizar más por eventuales fraudes económicos a temas de abuso infantil".

Luego de que el Obispo Eduardo Durán declarara ante la Fiscalía que al mes percibía más de 30 millones en diezmo, lo que se tradujo en una ola de críticas de los mismos pastores evangélicos, esta mañana en el matinal de Canal 13, Bienvenidos, analizaron la polémica.

La conductora del espacio, Tonka Tomicic, opinó que "¿Puedo decir una cosa? Que me hace mucho ruido y lo entiendo, pero yo prefiero que ganen o se quedan con 30 millones de pesos a que sea pedófilo, abusador. O sea, todo lo que está pasando en la Iglesia Católica da tanto asco, nos remece en lo más profundo".

"Yo entiendo, me parece que las dos cosas son condenables, en parámetros distintos. Siento que ponerse una testera y apuntar a un lado, y qué pasa con el otro lado también. Las dos cosas son reprochables. Saltamos con algo así y lo entiendo, pero porqué nos costó tanto saltar así con la Iglesia Católica… ¿por qué tiene más poderes?" agregó la conductora en Bienvenidos.

La opinión de la animadora hizo reaccionar a las redes sociales, donde sus palabras fueron criticadas.

En el mismo espacio, con posterioridad, Tomicic aclaró sus dichos.“Me gustaría hacer una aclaración, porque a veces una frase fuera de contexto puede sonar mal" comenzó la animadora.

"Quiero dejar súper claro y con total vehemencia que no avalo la situación del obispo Durán, para nada la avalo y quizás no me exprese claramente así que lo quiero dejar muy claro en esta jornada." aclaró Tonka

"Lo que yo quise poner como punto con esta conversación que sentía que y pienso que es muy importante es que no nos podemos escandalizar más por eventuales fraudes económicos a temas de abuso infantil presentes en varias iglesias. Yo quiero una iglesia transparente, quiero justicia para la Iglesia, eso es lo que quise decir y proponer en esta mesa" insistió.

Finalmente, también agradeció a los televidentes por opinar y reaccionar ante estos temas, lo que también da posibilidad de aclarar los dichos.