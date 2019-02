Karen Paola y la lucha por aceptar sus pecas: “Me decían que me lavara la cara”

“Cuando era niña me molestaban mucho por mis pecas, me ponían sobrenombres, me decían que me lavara la cara que estaba sucia y eso me dejaba súper triste e insegura”. Así se inicia el relato de Karen Paola en su cuenta de Instagram, contando cómo aprendió a aceptar sus pecas.

“Creía que eran feas y crecí con esa idea y nació en mí una inseguridad tremenda, al nivel en el que no me gustaba nada de lo que veía en el espejo... ¡nada!”, contó. Pero, a pesar de las dificultades que tuvo, hoy aseguró que mira su rostro de una forma distinta.

“Las que antes me daban vergüenza, ahora son mi más lindo accesorio y las cuido como algo que además de darme un toque distinto, me hacen única”, concluyó.