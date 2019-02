Patricia Maldonado dijo que participantes de funa en contra de "Las Indomables" eran “cabros que no tienen idea"

Durante el fin de semana, Patricia Maldonado y Raquel Argandoña fueron increpadas por un grupo de personas, cuando se disponían a realizar un nuevo show de "Las Indomables" en la localidad de Llolleo en San Antonio.

La funa incluyó gritos y carteles en contra de los rostros de TV. Fue Patricia Maldonado quien se refirió a lo ocurrido con duros términos.

"Eran “cabros que no tienen idea. En esa época -durante la Dictadura- ni siquiera eran un brillo malicioso en los ojos de los padres. No tienen idea. Son mandados, Raquel. Yo te lo puedo asegurar", dijo, agregando que "no es gente que salga de su casa y que diga yo voy a donde esas momias a gritar. Aquí hay una manito y todos sabemos de dónde puede venir. Una manito que dice tomen, aquí tiene 10 lucas, vaya, le va a servir para la chela del día sábado”, aseguró en el programa que realiza en Radio Agricultura.

Además, insistió en que "frente al teatro estaba esperando la gente. Y el teatro hace 500 personas. Eso es lo que nos queda a nosotras”, concluyó.