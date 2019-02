Maitén Montenegro reveló agradecido mensaje de Paloma Mami: "Usted vio en mí algo más allá que todos los demás"

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Maitén Montenegro dio a conocer un mensaje que le envió Paloma Mami, en julio, cuando tomó la determinación de abandonar el programa de talentos Rojo.

"Hola Maitén, es la Paloma. He tomado una decisión determinante, la cual no ha sido fácil, sin embargo podré con esto, seguir haciendo lo que yo quiero sin restricción alguna" dice el texto de la cantante.

En su mensaje, la artista dijo a Montenegro "quiero agradecer a usted que vio en mí algo más allá que todos los demás. Espero que nos encontremos en un futuro próximo. Con mucho cariño".

En declaraciones a LUN , Montenegro, quien fue jurado de Rojo, dijo que dio a conocer el mensaje porque "fue un mensaje que me dejó y yo no lo vi en ese momento. Lo leí meses después".

"Lo puse ahora porque encontre que hoy era interesante validarlo respecto de lo que significa el trabajo de jurado. No tengo ningún compromiso con ella, no favorecí a nadie como jurado, no soy su amiga y no me estoy subiendo a ningún carro de nada. Hice mi juicio y ella lo consideró valioso y me dejó eso escrito" dijo Maitén Montenegro.

La ex jurado dijo que "sin duda Paloma es una cantante actualizada de la escena musical, siempre tuvo una mirada propia en los covers que cantó y eso tiene mucho valor. También influye la medida en que sabes sacar partido a la imagen porque todo pesa en su momento".