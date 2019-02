Camila Recabarren respondio por defensa de Steffi Méndez a su hermano: "No voy a entrar en su juego"

10:12 El ex miss chile responsabilizó al menor de los Méndez de ser el responable de filtrar el supuesto video íntimo de su ex pareja, Joaquín Méndez.

El supuesto vídeo íntimo de Joaquín Méndez, del argentino aclaró que no es el protagonista, sigue dando que hablar, puesto que la polémica se ha centrado en las acusaciones y la búsqueda del responsable de la filtración. Así fue como Camila Recabarren y el programa Intrusos expresaron que Leo Méndez Jr. fue la persona encargada de difundirlo.

Tras las acusaciones de la ex Miss Chile contra Leo Méndez Jr. la familia del fashionista reaccionó. En primera instancia fue Steffi Méndez, quien arremetió a través de sus redes sociales sobre las acusaciones de Camila Recabarren.

En el matinal de CHV, La Mañana, buscaron a Steffi para aclarar sus dichos. "No comparto y no defiendo todas las acciones de mi hermano" dijo la hija mayor de los Méndez.

"Si bien Leo opinó que sí pensaba que era Joaquín, al fin las redes sociales son eso, es un filo de doble arma, entonces uno tiene que hacerse responsable con las cosas que uno dice" agregó.

También aclaró que su hermano no quiere conseguir nada con las opiniones ha lanzado contra Joaquín Méndez, ya que "de partida no conoce a Joaquín".

Steffi Méndez le contó a La Mañana de Chilevisión que el ex chico reality, Joaquín Méndez, se había contactado con ella para contarle que Mega quería tomar acciones legales contra su hermano por las acusaciones a lo que Steffi aclaró que Leo Méndez Jr. nunca acusó a Joaquín sino que "son opiniones de lo que él cree".

"Agradezco mucho que Joaquín me haya llamado como para querer solucionarlo o querer bajarle el perfil, el simple hecho de querer entender porque Leo está haciendo esto", finalizó a la hermana del fashionista.

Desde la otra vereda, Camila Recabarren también respondió a los dichos de Steffi Méndez y aclaró que "no voy a entrar en su juego porque no me interesa. Se filtró un vídeo, Joaquín dijo que no fue y ya está".