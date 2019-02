[FOTOS] Antonella Ríos fue duramente criticada en redes sociales por su rostro renovado

Hace unos días Antonella Ríos explicó que tuvo que pasar un proceso muy largo para sentirse segura consigo misma. “Buscar mi mejor versión. Además, dentro de esa versión, internamente aceptar como soy, quererme y que no me importe el qué dirán. O si no me detengo demasiado, y no tengo tiempo”.

En aquel proceso la actriz de 44 años se preocupo de su parte estética pues bajo 20 kilos, se extirpó las bolsas Bich en su rostro y además pulió su dentadura.

Esta semana nuevamente fue invitada al programa de CHV, Pasapalabra, donde los televidentes se dieron cuenta de su rostro renovado y lo hicieron notar a través de las redes sociales. La actriz fue cuestionada por los espectadores del programa, y en Twitter hasta la compararon con Michael Jackson.