Daniella Chávez bajó cerca de 500 fotos de su Instagram en su mayoría semidesnudos y lencería

09:18 La modelo contó que “mis fotos me limitaban con algunas marcas por mi imagen” y dijo esperar que sus seguidores la acompañen en el giro que tendrá su cuenta en la red social.

En conversación con LUN, la modelo y ex conejita Playboy, Daniella Chávez, relató que por motivos comerciales, debió bajar cerca de 500 fotografías de su cuenta de Instagram, especialmente “las que tenían lencería y semidesnudos”.

Chávez, quien cuenta con casi 11 millones de seguidores en la red, sostuvo que “siempre me he manejado con mi estilo, que son fotos sexy, pero claramente me limitaba con algunas marcas por mi imagen”.

“Les gusta mucho mi cuenta (a las marcas), pero quieren que se oriente más a la moda, a los viajes. A mi me cuenta eso, también subo fotos de moda, pero lo que más vende son las fotos sexy, son las que tienen más like. Ahora de unas siete fotos, por ejemplo, sólo una será así” contó Chávez.

La modelo además dijo que “eso me abrirá las puertas para que más marcas quieran invertir en mi Instagram, el negocio que tengo hace unos años”.

La ex conejita Playboy dijo que ella misma había intentado hacer el giro en su cuenta, pero que “como veo que a mi público le gusta más el otro tipo de fotos, trato de darles en el gusto a mis seguidores. La idea es que la gente que me ha seguido me apoye en este cambio”.