Paloma Mami: “Estoy soltera, soltera hasta la tumba. Soltera, pero nunca sola”

Paloma Mami ocupó su cuenta de Instagram para conversar con sus fanáticos y aclarar sus dudas, pues la cantante realizó un vídeo en vivo, en el cual respondió todo tipo de preguntas sobre ella y esclareció rumores.

En la transmisión también participó su hermana, Sofía Castillo, quien fue la encargada de leer las preguntas. Cabe destacar que Paloma Mami se vio muy cómoda respondiendo cada consulta y hasta tuvo tiempo de bromear.

Una de las dudas que más se repetía por parte de su fanaticada fue si la cantante estaba soltera, a lo que Paloma Castillo aclaró “estoy soltera, soltera hasta la tumba. Soltera, pero nunca sola”.

Además aclaró que no tenía contactos en el mercado musical. "No, en mi familia no teníamos a nadie conocido que hiciera música. No sabíamos nada del mundo de la música. Por eso nunca antes me atreví" dijo la cantante de trap.

Luego fue consultada por su gusto por los hombres a lo que ella contó "Lo que más me importa es que me hagan reír. Si tú me haces reír, me quedo contigo. Que respete a la mujer, me matan los comentarios machistas. Y que se vista bien”. Sobre este último punto dijo que "mejor que yo, imposible que se vista. Pero sí que esté a mi nivel. Lo primero que le miro son las zapatillas, si usa chalas, chao” agregó.

Además desmintió los rumores que la acercaban a Bad Bunny para cantar en el Festival de Viña 2019. "Han hablado mucho de eso acá, pero todavía no me han dicho. No tengo la invitación formal. Yo creo que salió el rumor porque alguna vez dije que me gustaba su música" aclaró Castillo.

Finalmente, sus fanáticos también le preguntaron si se había realizado alguna cirugía a lo que ella respondió "aunque no lo crean, y siempre lo dudan, yo estoy orgullosa de ser 100% natural, siempre. Desde la pubertad he tenido este cuerpo, pero tampoco hay algo malo en estar operada".