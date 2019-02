Katherine Orellana se ilusiona con ser coach en “Rojo”

El lunes se integró por esta semana como jurado de “Rojo en Vacaciones”, el formato veraniego del programa de talentos de TVN, pero Katherine Orellana ya se ilusiona con quedarse como coach de los cantantes de la tercera temporada, que está en etapa de casting.

“Dios quiera que me pueda salir algo más y poder llegar a una instancia en que me propongan ser coach, sería maravilloso”, dijo esperanzada la rancagüina, que está muy feliz con su regreso a la televisión después de un tiempo complicado en lo personal, que dice, ya dejó atrás.

“Creo que me aporta porque después de la transición de la que vengo, creo que tienen que conocer la faceta en que estoy ahora, lo renovada que estoy, los aportes que puedo hacer respecto al arte de cantar. Creo que la gente tiene que estar más en contacto conmigo”, opinó sobre su participación como jurado la ex participante de “Rojo Fama Contrafama”.

La morena espera que esta participación como jurado del espacio veraniego le dé un nuevo impulso a su carrera televisiva, pero también destaca con confianza lo que ella puede entregarle al programa. “Creo que puedo aportar mucho, la verdad es que soy tan espontánea que creo que le puedo dar un toque más de piel, de sensibilidad, de honestidad”, dijo.

“A pesar de que los participantes tienen mucho talento, les falta como su sello propio, me refiero a su opinión propia, a actuar desde el alma”, se animó a dignosticar. “Siento que tienen que destacar aún más su personalidad y estilo propio, creo que puedo aportar a ayudarlos a sacar ese estilo propio y esa personalidad que quizás la tienen un poquito reprimida”, agregó la intérprete de “Ay, Ay, Ay”.

Orellana cuenta que prepara su regreso como cantante con nuevas canciones, que espera lanzar antes de marzo. “Los temas tienen que ver mucho con mi vida, con lo que he pasado. Creo que esta vez no voy a cantar canciones que me escriban. Yo estoy componiendo también, entonces creo que voy a hablar desde el corazón y desde la experiencia propia”, adelantó.