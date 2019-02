Angie Jibaja a Felipe Lasso y su prometida: "Babosos"

Hace un tiempo Angie Jibaja protaganizó una polémica que la llevó a tomar la decisión de internarse en un centro de rehabilitación debido a sus adicciones y estos últimos días volvió a generar debate pues que la actriz peruana insultó a su ex pareja, Felipe Lasso, y a su nueva prometida, por redes sociales.

La ex pareja, Angie Jibaja y Felipe Lasso, se hicieron conocidos en el reality de Mega, Doble Tentación. Luego de participar en el programa la relación se terminó. En la actualidad, el colombiano se encuentra comprometido con Adriana González.

Según La Cuarta, todo ocurrió cuando el ex chico reality aprovechó un viaje a Disney para pedirle matrimonio a la cubana. Y como suele ocurrir en estos casos, tras dar el “sí”, la mujer contó la buena noticia a todos sus seguidores en las redes sociales.

Y ahí fue cuando Angie Jibaja reacciónó al ver la foto y comentó “Babosos, qué buena que te sirvió ser parte de mí jajaja”.

Esto no le cayó nada de bien a Felipe Lasso quien subió una historia a su Instagram dedicada a la actriz peruana indicando que por favor respetará a su prometida.

"Siempre he tratado de tener la mejor onda contigo, pero eso no significa que tengas el derecho para venir a hacer comentarios absurdos de mí y mi pareja. Nunca comenté o hablé de tus relaciones o novios. Solo te pido respecto. Algo tan sencillo como eso. Y si tienes algún problema es conmigo, con ella no te metas. Te lo agradezco de todo corazón. Yo por mi parte espero que tu estés bien y fin del cuento. Este tema no se toca más", se defendió.

Por otra parte, la prometida Adriana González tampoco se quedó de brazos cruzados y así mismo que Felipe, subió una historia a su Instagram atacando a Angie Jibaja. "Aquí la gente está muy loca, metiéndose donde no la llaman. Vayan y tomen pastillitas para dormir" escribió.