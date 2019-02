Madre de Monito Vidal: "Siempre lo estoy supervisando, él siempre que edita me muestra lo que va a subir"

El 15 de junio del 2018 el hijo de Arturo Vidal conocido en Youtube como “Monito Vidal”, decidió subir su primer vídeo a la plataforma.

A menos de un año el niño se convirtió en un éxito en esa red social, pues recibió el Premio de Plata que le da esa plataforma a creadores que lleguen a los 100.000 suscriptores y el niño de 9 años tiene 185.424.

En una conversación con LUN, Alonso Vidal contó cómo empezó a grabar y el proceso que conlleva crear un vídeo con contenidos. “Trabajo con una cámara Lumix, que cuando grabo me puedo ver porque la pantalla se puede dar vuelta. Pienso bien lo que voy a decir, lo digo. Lo hago de corrido, después lo edito en un computador Mac con el programa Premier Pro. Me debo demorar una hora en editar. Ahí les pongo letras, emoticones”.

“Hago vídeos cuando viajamos (hay vídeos en Tailandia, Miami, Roma, Hong Kong). Veo las cosas que están de moda y le pueden interesar a mis seguidores, también veo a youtubers que admiro, veo que están haciendo”, agregó.

Algo fundamental en esto, es el apoyo de su madre, María Teresa Matus, quien está muy orgullosa por los logros de su hijo en Youtube, aunque no niega que de principio no estaba muy de acuerdo con la idea.

“Esto empezó a mediados del año pasado cuando nos fuimos a Miami y Alonso me dijo que quería abrir una cuenta de Youtube.

Yo no quería, le dije que era muy chico, que no quería que se expusiera. Al final con la ayuda de mi hermano Felipe me convencieron, pensando que se lo iba a cerrar después de un tiempo; nunca se lo cerré, porque él le fue gustando, se lo tomó en serio y le fue yendo bien”.

“Veo a mi hijo que es feliz y me gusta porque él no deja sus estudios por hacer esto. Si tiene tareas, no edita. Es excelente alumno y esto es algo que a él gusta, así que yo lo apoyo en todo siempre” agregó la mamá de Monito Vidal.

Finalmente, aclaró que ella es la “editora” de los vídeos de su hijo, pues es la encargada de ver lo que Monito Vidal sube a Youtube.

“Siempre estamos juntos, así que cuando graba siempre estoy a su lado. Siempre lo estoy supervisando, él siempre que edita me muestra lo que va a subir, veo que todo está bien y luego lo sube. También superviso su Instagram”