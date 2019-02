Daniella Campos reveló incómodo momento con Kenita Larraín: “¿Me vas a dejar con la mano estirada?”

10:57 La ex modelo dijo que la situación se produjo en la misa fúnebre del ex instructor de Pelotón, René O’Ryan.

De acuerdo con información del diario La Cuarta, un incómodo encontrón tuvieron Daniella Campos y Kenita Larraín en la misa fúnebre de Rene O´Ryan.

La revelación la realizó Daniella Campos en su visita al matinal Mucho Gusto de Mega, quien dijo que Larraín intentó hacerle un desaire en plena ceremonia religiosa.

“De repente se para la María Eugenia, en el momento cuando tú te das la paz. Yo estaba al frente, al otro lado, mucho más adelante, y llega y me dice ‘¿ahora estás preparada para darme la paz?’” dijo Campos.

La ex modelo añadió que “Le di la mano y le di un beso, como diciendo ‘¡por favor!’. No, no le di la mano, le di un beso, y ella me dice ‘¿me vas a dejar con la mano estirada?’. Ahí yo dije ‘este no es el momento ni el lugar’”.

Sobre el estado de la relación entre ambas, Campos dijo que “no me sentaría a tomarme un café con ella” y aclaró que “no volveríamos a ser amigas”.

Sin embargo la ex modelo sostuvo que “No tengo ningún deseo malo para ella. Y las peleas fueron de cabra chica”.

“Eso lo que pasó en el funeral fue como que lata, porque me la carga a mi y no soy yo. Pero, bueno, son situaciones” indicó.