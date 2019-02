Camila Recabarren tras no ser invitada a la Gala de Viña: "No tengo nada listo, pero igual quiero ir po”

La panelista del matinal "La Mañana" de CHV, Camila Recabarren, afirmó que no fue invitada a la gala del Festival de Viña 2019, al igual que Juan Pablo Queraltó y su esposa.

Fiel a su estilo la ex Miss Chile señaló que "soy la más alta de la televisión chilena, ¿cómo no voy a ir" y luego indicó que igual quería estar en el evento que le da inicio a la semana festivalera. "No tengo nada listo, pero igual quiero ir po” dijo.

En esta misma línea, Daniela Aránguiz respaldó el reclamo de Camila Recabarren e insitió que era injusto no invitarla. “Yo estoy alegando que te tienen que invitar. Dicen que no hay cupos, pero yo lo encuentro injusto".

Cabe destacar que en total el evento reunirá a más 600 invitados de los cuales sólo invitaron a Daniela Aránguiz, Millaray Viera, Pamela Díaz, Jean Philippe Cretton y Julián Elfenbein como rostros de CHV.