“Unas obesas mórbidas”: doctora Cordero se defendió tras funa a “Las Indomables”

Durante el fin de semana ocurrió una tensa situación para Patricia Maldonado, Raquel Argandoña y la doctora Cordero tras un show de “Las Indomables” en San Antonio. Esto, pues decenas de personas asistieron al lugar donde realizaron el café concert y las funaron con gritos y pancartas.

La doctora Cordero en una larga conversación con el matinal de Chilevisión, La Mañana, habló sobre este hecho y se defendió de las acusaciones de las manifestantes.

"Yo no soy fascista. Yo fui completamente contraria a la dictadura (…) A mi ninguna de las cosas me tocan. La señora que habla ahí -que participó en la funa- ni había nacido para el golpe militar. Yo tenía 20 tantos y fui una doctora demócrata camuflada porque no se podía ser militante de partido en esa época".

Además la siquiatra criticó duramente el físico de las manifestantes indicando que "yo miré y eran personas que me recordaron a esas obesas que se hacen pasar por Adonis en 'Espías del Amor'. Unas obesas mórbidas. Habían muchas de esas” a “La Mañana” de Chilevisión.

"Personas que tienen vidas oscuras, que nadie les da bola, entonces encontraron este espacio propicio para ser tomadas en cuenta y colgar un cartel que alguien les pasó y que decía 'que se vayan estas viejas momias'" finalizó María Luisa Cordero.