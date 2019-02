Toarii Valantin denunció haber sido atacado en Pucón y golpeado con una botella en la cabeza

11.02.2019 El ex Rojo dijo en sus redes sociales que el hecho ocurrió cuando fue reconocido por tres "cabros curados".

El ex participante de Rojo, Toarii Valantin, denunció mediante su cuenta en Instagram que fue atacado por desconocidos en Pucón, mientras caminaba por las calles de dicha ciudad.

En la red social el joven relató que "para los que no saben, ayer salí con mis amigos y tres cabros curados me reconocieron, y por ninguna razón, se dieron vuelta y me pegaron con una botella en la cabeza".

"Caí a piso, estaba mal, pero gracias a Dios no me pasó nada".

"Un llamado porfa, yo si salgo a carretear es para pasarlo bien, no para recibir botellazos en la cabeza" añadió.