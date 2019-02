El desahogo de Iván Núñez tras su despido de Chilevisión

En una conversación con el diario El Mercurio, el periodista Iván Núñez mostró su molestia tras su inesperada salida de Chilevisión.

Según el ex conductor de noticias la molestia proviene desde los argumentos que le dieron tras informar su salida. "No tengo ninguna crítica al hecho de que me hayan despedido. No hay nada irregular ahí y por eso no he ido a los matinales a hablar, ni hice declaraciones ese día, salvo confirmar la noticia porque tampoco me gustan los eufemismos de 'no llegamos a acuerdo'. Me despidieron" aseguró al matutino.

"Primero me argumentan que no tienen espacio para mí en la parrilla. Y yo conduzco el noticiero de lunes a viernes, entonces espacio en la parrilla hay. Y lo segundo, que no pueden pagar mi sueldo porque es muy alto. Y yo no estaba negociando nada, nada", agregó.

Además, el periodista aclaró que hace pocos meses había renovado su contrato con el canal privado. "Si el tema es plata me podrían haber dicho que no podemos pagar este sueldo, pero negociemos otro… y no".

En la conversación con el matutino, Iván Núñez también se refirió a los posibles desencuentros que tuvo con los ejecutivos del canal tras unos dichos que expresó en su programa de radio, donde habló sobre los nuevos horarios del noticiero.

"Me quedaba la sensación de que había un manoseo muy grande al noticiario, la palabra no es muy linda, pero los noticiarios son un producto relevante dentro de un canal (…) Fui muy honesto, transparente y respetuoso, pero fue una crítica y creo que fue un punto de cortocircuito final" aclaró.

Finalmente, el periodista también informó que ha recibido algunas ofertas de trabajo para regresar a televisión. "Ya recibí algunas primeras señales que esto va a ser un proceso más bien breve" dijo.