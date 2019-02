El "Rumpy" contó uno de los casos más impactantes que le tocó escuchar

Roberto Artiagoitia, más conocido como “Rumpy”, quien es el locutor en el “Chacotero Sentimental” por más de 22 años, contó una de las historias más escalofriantes que una persona le pudo haber contado en el espacio.

En una conversación en el “En el set con Fernando”, conducido por el extenista Fernando González en Radio Bío Bío, El "Rumpy" empezó a relatar aquel llamado.

"El otro día llamó un tipo que estaba en una playa en el sur. No me acuerdo ya, pero como Dichato, una de esas. Le dieron ganas de ir al baño, a mear, y se subió a un cerrito, bien a la chilena, a mear en un arbolito. 'Y de repente baja un loco muerto de la risa’, me dice. ‘Y yo subí y vi a una niña que habían abusado de ella'”, reveló de entrada de acuerdo a lo recogido por Glamorama.

"El loco era un ex marine chileno, de esos que están entrenados para la guerra. Y empieza a contar que él tenía una formación, que bla, bla, bla. 'Y cuando encuentro a la niña me dice '¡fue el de chaleco rojo! El de polera roja'” agregó Rumpy.

Ahí fue cuando el conductor del “Chacotero Sentimental” empezó a contar mayor detalles el relató del muchacho. "Y él, como soldado asesino, fue y me dice 'hay formas de mirar y no sé qué, y lo vi en un bote'. El va por debajo del agua, y estaba con otros amigos. Sale desde bajo del agua, lo mete al agua, lo ahoga y lo mata. Sin justicia, sin paso por tribunales, sin pacos, sin nada. El dijo 'este abusó de esa niña que yo vi. Yo lo vi bajando'. Por lo tanto cobró por su propia mano, fue lo ahogó, lo mató”.

De acuerdo a lo que contó el hombre el caso "apareció a los dos días la noticia ‘muere ahogado, porque parece que estaba con copete, se cayó del bote, los amigos dijeron ‘estábamos en un bote y se cayó’. Y nadie supo que este tipo había matado al supuesto abusador de esa niña".

Finalmente, tras el relato el “Rumpy” dijo cómo fue su reacción tras escuchar aquella confesión.

“Yo quedé pá dentro, encontré que esto era el colmo. O sea, si yo creo que tú hiciste tal cosa, ¿voy y te mato? Eso le decía yo, al aire, en directo y para todo Chile. Yo ya estás alturas estoy preparado para todo… Pero ¡guau!, dije ‘¿se puede matar a u tipo?’. ‘¡¿Pero cómo no te vio nadie?!’. ‘No, porque yo tengo tácticas, me puse al lado de unos botes, lo ahogué y después o amarré’. Amarró al tipo debajo el agua. ¿Qué tal?"