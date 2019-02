José Miguel Viñuela fue criticado por frase sobre sus vacaciones en Instagram

El conductor del matinal “Mucho Gusto” de Mega, José Miguel Viñuela, se encuentra de vacaciones junto a su familia en el sur de Chile. El lunes volverá a sus funciones en el canal privado.

El ex conductor de Mekano fue duramente criticado a través de Instagram, tras subir una foto con su familia mostrando uno de los paisajes que visitó donde acompaño la imagen con un mensaje que decía “Fin de nuestras lindas vacaciones.. Agradecer por la oportunidad q otros no tienen...

Lunes volvemos a @muchogustomatinal y @radiocandelacl”.

Al parecer sus seguidores no les cayó nada bienla frase “agradecer por la oportunidad q otros no tienen”, ya que de inmediato se manifestaron contra el conductor.

“Me parece de muy mal gusto tu comentario, pero no se le pueden pedir peras al olmo...”, "Quizas otros no podemos disfrutar de vacaciones pero eso no significa que debamos sentir envidia de las tuyas, "No es necesidad decirlo" fueron algunos de los comentarios.

Finalmente, José Miguel Viñuela se defendió, pues él dijo que intentaba "empatizar con los que no pueden" salir de vacaciones y "dar gracias por poder tener la oportunidad".