Camila Recabarren sorprendió con su nuevo look y le mandó un mensaje a criticos en redes sociales: "Pueden hacer mucho daño"

Camila Recabarren estrenó nuevo look a través de su cuenta de Instagram y además aprovechó de mandar un mensaje a las personas que critican en redes sociales a otras mujeres por el uso de bikini.

A finales de enero se pudo ver como la ex Miss Chile ya había cambiado su look, donde destacaba su pelo luciendo un tono rubio brillante. Sin embargo, Recabarren decidió ir más allá y estos días estrenó su nuevo cambio para sumarse a la nueva tendencia del cabello rosa.

La ex chica reality compartió una foto en su Instagram para mostrar su nuevo tono de cabello y además escribió un mensaje diciendo que si bien a ella no lo han criticado, hay varias mujeres que han sido atacadas por usar bikini, pidiendo que por favor no lo hagan.

“Amo querer entender la vida, estoy atenta a cada enseñanza que me quiere dar. Con respecto a mis cambios, no busco que les guste, sólo busco lo que a mí me hace sentir cómoda y bien, respetemos la diferencias. No me han dicho nada pero he visto que en verano muchas chicas suben fotos en bikini y son criticadas, paren por favor, pueden hacer mucho daño. Lean sobre la ley del espejo” compartió en el pie de foto la ex Miss Chile.