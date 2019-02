Jhendelyn Núñez defendió tradición del reinado de Viña y Valeria Ortega valoró cambios

Este año marcará un antes y un después para el concurso en que se elige a la Reina del Festival de Viña del Mar. Pese a que en la última edición se incorporó la elección de un rey, para adaptar la competencia a los nuevos tiempos, Mega y Canal 13 ya anunciaron que se marginarán.

Que ya "no están los tiempos para la "cosificación", están entre los argumentos que explican la decisión de esas estaciones, una de las cuales (Canal 13) incluso es parte de la organización del certamen que emitirá junto a Fox y TVN. Esta última señal sí llevará candidatos.

CHV, en tanto, aún no define si será parte del concurso.

"El cambio llegó"

Para Valeria Ortega, reina de 2012, la decisión de restarse es válida y acorde a los tiempos que corren, cuando el feminismo se ha instalado incluso en el entretenimiento con campañas como la popular "MeToo", que provocó un verdadero terremoto en Hollywood al protestar contra la violencia de género en la industria.

"Desde 2012 han pasado siete años, que parece poco, pero para ciertas cosas es mucho, sobre todo para cambios sociales que han habido los últimos cinco años, sobre todo respecto a la imagen y la figura de la mujer, no sólo en los medios sino en la sociedad", reflexionó Ortega, que salió elegida reina de Viña en representación de Canal 13 cuando era notera del matinal "Bienvenidos".

Pese a que cree que "el concurso es un agregado del Festival de Viña" y que "no le hace mal a nadie" porque "es algo entretenido y sirve para levantar más el Festival", la comunicadora encuentra "lógico" que los canales se marginen del concurso.

"Antes, incluso antes de mi candidatura, se hacían cosas que hoy tú las ves y es como impensado, son cosas que eran casi reprochables. Pero hoy día la cosa está distinta, el cambio llegó y llegó para quedarse, no es una moda. Entonces yo encuentro que está súper bien y me parece súper legítimo que lo hagan también", dijo Ortega, que tenía 25 años cuando ganó la corona.

Sin embargo, ve con buenos ojos que se haya incorporado la elección de rey a la competencia. "Creo que lo equipara un poco y de alguna forma hace que para ambos lados sea entretenido, para hombres y mujeres. Encuentro que no le hace daño, yo creo que le suma al concurso tener hombres y mujeres, creo que está bien, porque además se generan más cosas entretenidas", opinó.

Aunque asegura que hasta ahora agradece la experiencia, responde con un "no" rotundo a la pregunta de si volvería a ser candidata. "Con la cabeza que tengo hoy día, ni cagando, ni a palos. Justo ahora que me cambié de casa, me encontré con algunos diarios de la época y yo decía 'dios mío esto sólo te lo da la juventud'", afirmó. "Era chica, hasta hoy lo agradezco, no me arrepiento de haberlo hecho, pero distinto es que hoy yo diga 'lo volvería a hacer'; no ni cagando lo haría de nuevo, ni por todo el oro del mundo, no, no, no", enfatizó entre risas.

Una tradición

Una opinión distinta tiene la monarca de 2015, Jhendelyn Núñez, quien salió electa reina en una dura campaña en que fue acompañada por el entonces generalísimo de las candidatas de Canal 13, Francisco Saavedra.

"Recuerdo que fue muy cansador pero valió la pena. La experiencia en sí, es entretenida. Compartes con la gente, los periodistas, te tratan como reina, comes rico, visitas hospitales, radios", dijo cuatro años después. "La verdad hay de todo. Lo disfruté a concho", añadió .

Sobre la decisión de Mega y Canal 13 de restarse del concurso, la modelo comentó que "igual lata, es una tradición que lleva muchos años, creo que la gente sigue las campañas, se divierte y es una linda experiencia para los que participan".

A pesar de que ni Mega ni Canal 13 tendrán candidatas, ya se sabe que los bailarines de la primera generación de "Rojo, el color de talento", Hernán Arcil y Chantal Gayoso, representarán a TVN y que Edmundo Varas e Ingrid Aceitón irán por el canal Vive! de VTR.

A ellos, Jhendelyn Núñez les recomienda "que sean ellos, que disfruten, que compartan con los periodistas, con la gente para que los conozcan y se dejen llevar".