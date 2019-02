Edmundo Varas denunció que falso productor le hizo propuesta sexual por entrar a un reality

14:52 “Después me di cuenta que efectivamente las intenciones de este tipo no eran" contó el ex ganador de "Amor Ciego".

El ex participante del reality “Amor Ciego”, Edmundo Varas, denunció haber recibió una propuesta sexual de parte de un falso productor a cambio de, supuestamente, ingresar al nuevo reality de Mega “Resistiré”.

En una conversación con “Intrusos”, Edmundo Varas contó que un falso productor lo contacto de Estados Unidos a través de WhatsApp para hacerle la supuesta petición.

"Me dice que es un productor de MTV y que quería que yo fuera partícipe de este reality “Resistiré”, que hace Mega con MTV. Ahí le empecé a preguntar qué quiere de mí y me decía que la primera etapa del casting estaba cerrada, pero cabe la posibilidad que en la segunda parte yo podría ser participante de esto. Pero me dice yo quiero algo de ti…”, detalló el ganador de “Amor Ciego”, según consignó La Cuarta.

"Yo digo ‘qué quiere de mí’. Y como era en inglés, a lo mejor se puede malinterpretar, entonces mejor hablemos en español le digo. Y hablamos en español. Y ahí me di cuenta que las intenciones de este tipo”, siguió relatando a Intrusos.

Finalmente, Edmundo reveló que todo lo que decía este supuesto productor eran mentiras. “Después me di cuenta que efectivamente las intenciones de este tipo no eran. No es un productor de MTV. Sí, me ofreció sexo, pero lo que me sorprende es todo lo que te dice".