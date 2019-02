Luli: “El 14 de febrero más importante de mi vida lo viví con mi hijo”

09:59 "Estaba muy emocionada, como madre es un regalo que va más allá de lo material" aseguró la ex chica reality.

En el difícil momento que vive Luli quien se encuentra alejada de su hijo, debido a un proceso legal que enfrenta el joven fue internado en un centro del Sename.

En el día del amor la ex chica reality le contó a La Cuarta que el 14 de febrero más importante que ha vivido fue junto a su hijo, mientras se encontraban de viaje por El Caribe.

Nicole Moreno recordó un emocionante momento que le hizo pasar su hijo hace cuatro años en Playa del Carmen, México. “Era un día súper tranquilo, cerca de las tres de la tarde. Estábamos en la piscina del hotel y de repente mi hijo desapareció. Lo empecé a buscar y al rato apareció con un regalo muy lindo, yo quedé impresionada”.

Pero la sorpresa no terminó ahí, pues luego “Luli” fue a su habitación donde encontró en su cama con muchos pétalos de rosa que decían “Mamita, te amo mucho”.

Nicole contó lo importante que fue para ella esta sorpresa de hijo y aseguró que “fue impresionante.

"Nunca esperé que él solito organizara todo eso. Se había puesto de acuerdo con recepción el día anterior. Estaba muy emocionada, como madre es un regalo que va más allá de lo material, es algo simbólico que importa más que nada en el mundo”.

Además, contó que el joven es muy cariñoso y siempre intenta demostrarlo. “Él no tiene problemas para demostrar sus sentimientos conmigo, la mayoría del tiempo me dice cuanto me ama, y yo a él”, aseguró Luli a La Cuarta.

Finalmente, Moreno expresó lo mucho que le encantaría poder repetir aquel momento y mucho que piensa en él, mientras se encuentran separados. “Todos los días de mi vida. Lo que más deseo en esta vida es volver a repetir ese momento. Me acuesto cada noche pensando en él, con ganas de estar con él”.