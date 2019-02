Cinco lecciones de amor de Franco Simone

Sufriendo por amor fue que Franco Simone se lanzó a cantarle al sentimiento que mueve al mundo. Cuenta que en su casa la música siempre sonaba y que su papá incluso decía que se había casado con su mamá por sus dotes vocales. “Tenía una voz fantástica como la de Mercedes Sosa”, recordó.

El italiano autor de himnos del amor como “Paisaje”, “Tú siempre tú” y “Respiro”, estuvo el domingo en el Festival de Talca, y estará mañana en Enjoy Santiago y el sábado en Enjoy Viña del Mar cantando esas y otras canciones del repertorio que ha construido en sus 47 años de carrera.

Pero antes, se tomó un minuto para hablar con hoyxhoy sobre lo que ha aprendido en sus 69 años sobre el amor. Aunque dice que antes se ofendía cuando le decían que era un autor romántico, porque le parecía que era visto como “liviano”, hoy no lo cree así. “No sé cuánto he llorado escuchando ‘Hello’, de Lionel Richie”, confesó quien acá entrega algunas luces sobre el sentimiento que es motor de sus canciones.

1 Yo pienso que el sexo es la forma más religiosa que tenemos para acercarnos a la consciencia misma. Esta idea no es mía, Platón fue el que me dio esta idea. Él decía “el amor te regala alas”, y yo pienso que es verdad, porque si tú te pones en la justa relación con el amor, cosa que no es fácil, te regala alas, te hace volar, te acerca a lo divino. Si tú amas bien no necesitas nada más.

2 Si uno ama bien vive bien y hace vivir bien a los demás. El amor es fundamental como hecho social, pero se debería enseñar a amar, porque mucha gente trabaja y trabaja y no tiene tiempo. No es una cosa fácil, pero es una construcción monumental, cada día uno tiene que agregar algo, pero el resultado es fantástico.

3 Ray Charles, Stevie Wonder, Peter Gabriel, no necesitaban oficina de prensa para explicar el sentido de lo que hacían. Los cantantes de trap en Italia dicen cosas como “querida, acuéstate conmigo después te dejo, lo importante es el dinero”. Si yo fuera una discográfica no le permitiría a un tonto grabar cosas así. Dan una imagen de completa superficialidad.

4 Yo pienso que cuando uno encuentra a la persona justa todo se convierte en armonía, no existen celos. Debe existir siempre un poquito de complicidad y lo máximo de honestidad. Cuando uno está con su pareja uno debe ofrecerse exactamente como es. Cuando los hombres se juntan hablan de una cosa y cuando las mujeres se juntan hablan de otra. No debería ser así. Yo pienso que un hombre debería hablar con su esposa como si estuviera con sus amigos. Porque uno no debe tener vergüenza de lo que Dios no tuvo vergüenza de crear.

5 Al amor no hay nada que lo mate. Existen cuentos, pero yo pienso que un amor verdadero ya ha muerto antes. Tengo dos amigos acá, no digo nombres pero son famosos los dos y los quiero muchísimo, y pasó algo bastante grave. Yo los conozco a los dos y yo sé que ella es sabia, lo quiere, entonces lo perdonó. En otra situación lo habría matado. Somos débiles, somos todas personas humanas y puede pasar cualquier cosa, pero si somos inteligentes y estamos enamorados, todo se soluciona.