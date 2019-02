Diana Bolocco y dichos de Cristián Sánchez: “Me hizo bolsa”

En el matinal “Muy Buenos Días” de TVN celebraron el día del amor donde los panelistas empezaron a contar sus experiencias amorosas.

Sin embargo, Cristián Sánchez aprovechó la instancia para lanzar unas críticas a su esposa Diana Bolocco, lo que causó que la ahora animadora de Mega se contactara con el matinal para aclarar los dichos de su esposo.

Según La Cuarta todo empezó cuando el conductor del matinal criticó a su esposa por no esperarlo en casa cuando él llego tras una pauta de trabajo para celebrar el Día del Amor. Además, acusó que Diana se fue de carrete con Marcela Vacarezza y aclaró que su esposa es un poco complicada para hacerle sorpresas en esta fecha.

"Mi mujer es tan planificada que no se le puede sorprender, porque le da como un soponcio", reveló antes de confirmar que, por lo mismo, debieron aplazar un viaje a Buenos Aires cuando él trató de darle una sorpresa.

En el contacto telefónico la nueva contratación de Mega relató "estoy súper feliz de levantarme en el día del amor. Prender la televisión ver a mi marido para ver lo bien que habla de mí, y que en media hora me haga bolsa”, comentó la animadora.

"No sé cómo se asicaló, cuando yo llego, 00:30, en mi casa y hay un ser humano de mediana edad absolutamente desplomado en la cama, con la boca abierta y babeando. No sé si ustedes creen que eso es muy atractivo para celebrar el Día del Amor", aclaró Diana Bolocco.

Por último, se refirió a los dichos de Sánchez sobre su falta de entusiasmo con las sorpresas. "Cómo que no me gustan las sorpresas. O sea, no me gustan, es verdad, pero voy a todas las que tú me propones. Me cuestan las sorpresas, hay harta gente que es como yo, pero voy a todas" replicó Bolocco.