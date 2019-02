Silvina Varas realizó osada sesión fotográfica: “Creo que puedo sacarme más provecho”

En conversación con LUN, a semanas de haber terminado su relación con Ignacio Lastra, la modelo Silvina Varas compartió en Instagram una serie de osadas fotografías, que pertenecen a una sesión que realizó.

“Mi amigo Pablo Zelaznog, el maquillador Thomas Rojas y las chicas de Retrabookpro me preguntaron si me animaba a hacer unas fotos y salió esta sesión. Yo no tenía muchas ganas, estaba en la parada medio bajón” dijo la modelo.

Varas además elogió el resultado del trabajo y planteó que “siento que estoy recuperando la confianza en mí. Hay cosas que ya dejé absolutamente atrás y creo que puedo sacarme más provecho”.

“He sentido que tengo esa tendencia a cuestionarme mucho todo, a compararme, no sentirme lo suficientemente buena. Tiene que ver mucho con mis relaciones de pareja, también mi estadía en el reality. Ahí me sentí poca cosa, en desventaja con las niñas que estaban dentro, mi cuerpo no me gustaba, tenía la embarrada con el Nacho (Lastra) dentro” añadió la modelo.

Silvina Varas además dijo que el resultado de la sesión le gustó porque “vi que demostraban otra actitud en mí y quiero seguir con esa actitud más empoderada”.