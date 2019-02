Mark González es la nueva contratación del CDF

El futbolista de Magallanes, Mark González, fue presentado como uno de los nuevos rostros del Canal del Fútbol, donde compartirá con Eduardo Fuentes en el programa “Abrazo de gol”.

Según La Cuarta, el jugador se mostró contento por integrar el staff del canal. “Feliz de integrar el equipo, es algo que no esperé, pero quise tomarlo porque siempre me recomendaron que me dedicara también a las comunicaciones”, explicó González.

También contó que es primera vez que estará como panelista en un programa de televisión. "Es primera vez que hago esto de forma estable. Acá debes mostrar otra faceta y cuesta un poco, pero es cosa de soltarte y agarrar confianza. Ahora me siento cómodo".

"Es bueno que terminen de conocerme. A mí también me gusta tirar la talla, reír, las conversas… Y lo del desorden es entre comillas, es más para el resto. No seré serio, pero uno es tímido, no voy a estar bailando en el programa, no me gusta eso. Voy a mantener mi imagen, pero si tengo que hacer alguna cosa porque me nace, lo haré. La idea es mostrar el lado B” indicó “Chico Mark” al ser consultado por su rol y personalidad en el nuevo programa.

Además, el ex jugador de la UC habló sobre el fin de su carrera como futbolista y dijo que esta oportunidad la tomó pensando en el retiro. "Son otros los que hablan de eso, que llegué a Magallanes después de estar en tal o cual equipo… Yo estoy feliz, creo que hice una carrera maravillosa y no tengo que demostrarle nada a nadie. La forma de terminar la decido yo. Y si tengo que retirarme en Magallanes lo voy a hacer. No me preocupa el resto. Es más, esta oportunidad la tomé pensando en el retiro también, para seguir ligado al fútbol".

Finalmente, Mark González afirmó que este nuevo trabajo no le afectará en su carrera como futbolista. "Ambas actividades son compatibles. Los entrenamientos son en la mañana, el programa en la tarde. Está todo bien".