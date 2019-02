Pancho Saavedra se lanzó contra rostros de TV: "Está lleno de famosillos aprovechadores que quieren canje"

“Las personas que trabajan en programas de televisión y todo lo demás, van a las tiendas por canje y a mí me carga eso”, dijo Pancho Saavedra, en un video grabado por la empresa Green Glass, que se encarga de crear vasos con botellas recicladas.

El conductor de “Lugares Que Hablan” ya había manifestado esta opinión con anterioridad. Sin embargo, esta vez fue más allá. Y además de felicitar a los creadores del emprendimiento, insistió en que "está lleno de amigos y famosillos aprovechadores que quieren canje y me carga".

“Me opongo a eso. De hecho, recorro Chile entero y siempre pido que por favor la gente no les pida rebajas a los artesanos, porque es vergonzoso. Siempre lo digo y lo recalco. Lo hablo en mi programa. No les pidan rebajas a los artesanos. A todos los trabajos que no son industriales, porque son piezas únicas”, insistió.

Y asimismo agregó que “de verdad que,al famosillo, que de repente lo ves en Instagram o en las redes sociales, así como ‘siga la cuenta, no sé qué’, me carga. Yo mi Instagram no he… para que no parezca un supermercado. Por eso, cuando yo voy, me gusta comprar algo”, remató.