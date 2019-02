Kel Calderón habló sobre el fin de su amistad con Vesta Lugg: "No hay odio ni nada"

Vesta Lugg y Raquel Calderón, eran conocidas en el mundo de la farándula por su cercana amistad. Sin embargo, este escenario cambió el año pasado, cuando se dio a conocer que ambas ya no mantenían la misma relación.

Fue el programa "Intrusos" el que conversó Vesta, quien vive en Los Ángeles y no quiso referirse al tema. "Llegaron dos años tarde al tema", aseguró.

Mientras que Kel, profundizó un poco más, asegurando que "Vesta se fue a vivir afuera no más. Las cosas no tienen por qué ser forzadas. Se dan o no se dan. Las amistades mutan. No hay odio ni nada", remató.