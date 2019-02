Daniella Chávez respondió con todo a quienes critican sus fotos en Instagram

“Tengo derecho a elegir libremente mi vestuario, mi imagen, mi ropa y mi estilo de vida, sin prohibiciones ni obligaciones. Soy Mujer, Soy Libre, RESPETAME!”, escribió en su cuenta de Instagram Daniella Chávez, respondiendo a todos los usuarios que la critican por las fotografías que suele compartir.

Todo esto se da luego de la decisión de la modelo de bajar de sus redes sociales las fotos más osadas, asegurando que se debía a las trabas que determinaban algunas empresas para establecer acuerdos comerciales.

Pero Chávez fue más allá y criticó la forma en que algunas, especialmente otras mujeres, han comentado sus imágenes. “Tengo el derecho a trabajar con mi imagen, me mato día a día en el Gym para tener el cuerpo que me gusta y elegí, el cuerpo que me hace sentir bien.. ¿Por qué eso me quita derecho como mujer? ¿Por qué debo perder trabajo? ¿Por qué debo sentir miradas de desprecio de otras mujeres? ¡RESPETO!”, concluyó.