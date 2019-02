“Te voy a matar”: ex amiga denunció a Angie Jibaja por amenazas

Angie Jibaja sigue sumando polémicas. Esta vez fue su ex amiga Tilsa Lozano, quien aseguró que fue amenazada por la modelo peruana. Incluso, la ex chica reality le envió un mensaje donde aseguraba: “Te voy a matar… Oye te voy a enviar una canción y te voy a romper los tímpanos. Tilin, tilin”.

Lozano fue más allá y además de comentar el hecho en el mundo de la farándula, acudió a la policía. “Desde hace un tiempo la denunciada Angie Jibaja Liza viene hostigándome, acosándome, difamándome y amenazándome. Hechos que alteran la tranquilidad de mi persona, familia, mis hijos y amigos”, dice una parte del documento presentado a las autoridades y que fue revelado por el programa Instarandula.

Tras enterarse de esto, Jibaja respondió a través de su cuenta de Instagram. “Señores de la prefectura, creo que hay cosas más importantes, como los feminicidios, en los que fijarse. (…) No por un capricho de una dizque diva van a ver un caso que no tiene ni pies no cabeza. También tengo mi abogado y todo está bajo control”, remató.