Karol Lucero y su desaire en el “Día de los Enamorados: “Mañana yo tengo matinal, si gustas te pido un Uber”

El panelista de Mucho Gusto, Karol Lucero, contó en el mismo programa una inesperada experiencia que vivió en la noche del 14 de febrero, la que lo descolocó y cuya forma de reaccionar causó opiniones encontradas en el panel del programa.

Lucero, según consignó Glamorama , detalló que había pasado un “Día de los Enamorados” triste, por lo que decidió dormir temprano. “Recibí una visita inesperada. Lo que pasa es que no sé qué ocurre, pero debe haber algún problema en la consejería, porque siempre las personas se deben anunciar. Y yo no tuve un buen día, era un 14 febrero un poco triste y me dormí como a las diez de la noche” empezó a contar su historia el ex chico Yingo.

“Me levanté y pensé ‘debe ser el conserje que me va a retar por una música que no tengo’. De hecho, lo he tenido que hacer pasar muchas veces, ‘mira, aquí no hay nadie, estoy solo, no hay música’" detalló Karol Lucero.

Ahí fue cuando el panelista se llevó una gran sorpresa, pues relató “me levanté un poco molesto, caminé, abrí la puerta. Abrí la puerta y había una persona inesperada. Era una mujer. Era conocida por mí, pero que no esperaba que llegara en ese momento".

Al instante Karol Lucero le ofreció pedir un Uber para que regresara a su casa: "pasamos al living. Me puse la bata y regresé al living y le dije ‘mañana yo tengo matinal, si gustas te pido un Uber’. Fue lo primero que le dije y me dijo ‘creo que tenemos que conversar primero’”.

La situación causó mucha impresión e Ivette Vergara le hizo saber que “si es una persona a la cual tú la confundiste, porque tú le hiciste llegar flores o algo así, y va a tu casa, quiere decir que esta mujer está interesada en ti. ¡¿Y cómo la mandas en Uber a las doce de la noche?!”, fue el comentario, con cierto tono de reprobación, de la coanimadora del espacio.