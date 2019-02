Pangal contó que sus primas "son heavy" para aceptar a sus pololas: "Cuando son pesadas, son pesadas"

11:11 Además, reveló que en sus ex pololas fueron bien aceptadas “porque las chiquillas supieron cómo entrar".

Pangal Andrade estuvo como invitado en el matinal de Mega, “Mucho Gusto”, donde conversó diversos temas, entre ellos estuvo sus relaciones pasadas y el vínculo con su familia, pues el deportista explicó que son una familia bastante grande lo que a veces complica la “aceptación” de sus parejas en su círculo.

Ivette Vergara le consultó a Pangal “¿Cómo es la aceptación en sociedad al clan Astorga?” y ahí fue cuando el ex de Kel Calderón empezó a contar que lo más complicado es pasar la aceptación de las primas, pues son como hermanas.

"Las primas son heavy. Imagínate, son como 25 primas. Y si no les gusta, después hablan. Y tú, así, transpirando".

"Los primos siempre: ‘Buena, primo, está buena la amiga’. Y las primas son, si les gusta o no les gusta, y cuando son pesadas, son pesadas" agregó.

A Pangal Andrade obviamente le importa mucho lo que dicen las primas de su nueva pareja. En la conversación en el matinal de Mega, Ivette Vergara insistió y preguntó "Pero te ha pasado así ‘no, si no me gustó” en alusión a sus primas y Andrade respondió a secas, que cuando pasa eso, "next" (siguiente).

La fórmula para conquistar al ex de Kel es ganar la confianza de sus primas, pues contó que en sus relaciones fueron bien aceptadas "porque las chiquillas supieron cómo entrar".