Marcela Vacarezza reveló impasse con ropa interior que le sugirió Carola de Moras

La panelista del matinal de TVN "Muy Buenos Días", Marcela Vaccareza, recordó un incidente que le ocurrió en la gala de Viña 2015, cuando debido a la forma del vestido que utilizó, ocupó un ropa interior no convencional, que le fue sugerida por la ex animadora del certamen, la modelo Carolina de Moras.

"Le digo a la Carola de Moras, voy a tener que ir poto pelado, y ella me dice ‘no, yo te ayudo, yo traigo desde Miami cositas que se pegan en las pechugas y tengo este calzón como un conchero", dijo Vacarezza según consignó Página 7.

La panelista de "Muy Buenos Días" dijo comenzó a caminar por la alfombra roja, a pasos largos, pero que a poco andar estos se acortaron porque "siento… se me cayó, se me soltó la parte de adelante. Caminé toda la alfombra roja afirmando esta cosa para que no quedara en la alfombra".

Posteriormente, narró Vacarezza "llego a la comida y la Carola de Moras me dice ‘y ¿cómo te fue?’ y yo le digo ‘como las pelotas, tuve que ir al baño a botarlo'”