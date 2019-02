Cristián Sánchez funó a Viñuela por "bajarse" de la gala de Viña 2019: "No seas caradura hermano"

En el matinal de TVN, “Muy Buenos Días”, están muy ansiosos esperando la gala del Festival de Viña, por lo mismo, el panel estaba conversando sobre los rostros que fueron invitados a la gran fiesta de inicio de la semana festivalera, momento que Cristián Sánchez aprovechó para funar a José Miguel Viñuela.

El conductor de “Mucho Gusto” hace algunos días aclaró que no irá a la gala debido a que tiene otros compromisos pactados con anterioridad. Sin embargo, el mismo Sánchez confirmó que en realidad el ex animador de Mekano no estaba en la lista de invitados para asistir a la fiesta.

"¿Te digo una cosa, Viñuela? Para bajarse de la gala ¡hay que estar invitado po’ compadre!", dijo Sánchez ante la sorpresa de los demás integrantes del espacio.

"Yo ayer tuve acceso al listado oficial y fui a la ‘V’… Vergara… ¿Y a quién más tengo? Y no había nadie más", agregó el esposo de Diana Bolocco.

Finalmente, Cristián Sánchez le mandó un mensaje a José Miguel "Oye, Viñuela, de verdad. ¡No seas caradura, hermano! Él llega y da como noticia así, titular, ‘me bajo de la gala’. Viejo, en el listado no estás".