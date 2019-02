Infidelidad: Mauriziano detalló a la TV paraguaya que Berizzo se hacía pasar por mujer para hablar con su ex esposa

11:51 El comentarista deportivo entregó detalles de la infidelidad que protagonizaron el actual DT del seleccionado guaraní y su ex esposa.

El ex comentarista del CDF, Mario Mauriziano, entregó en la televisión paraguaya, detalles de la infidelidad que sufrió a manos del nuevo DT de ese país, Eduardo Berizzo y, su ex esposa, Mariana Abumohor.

Mauriziano, según consignó el diario paraguayo crónica, dijo que "yo tuve ese inconveniente con ese señor. Ya han pasado años, pero fue desleal". Además detalló que Berizzo se hacía pasar por una mujer para conversar con su entonces esposa.

"Yo empezaba a sospechar e investigué. Encontré en el Facebook de ella todos los chats porque no habían sido borrados, sino archivados. Él (Berizzo) se hacía pasar por Juana Armanda y no sé si anteriormente tenía un sueño de ser mujer, pero era ese el nombre que usaba en el Facebook para escribirle a mi ex esposa" relató el comentarista deportivo.

Mauriziano además recordó que fue a encarar a Berizzo y que "Cuando descubrí todo, fui a la casa de él e inclusive salió él con su mujer a atenderme. Su mujer salió en su apoyo. Lo defendía en su momento pese a la infidelidad, pero al final se separaron y él se quedó con mi señora"

"Él cortó una relación de 18 años y cuatro hijos con mi mujer" añadió el comentarista, quien además criticó el profesionalismo del trasandino, ex DT de O'Higgins. "Se escapaba de las concentraciones de su equipo para mantener este amor furtivo. ¿Qué clase de técnico hace eso?" dijo.