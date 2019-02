El desagradable momento que tuvo que pasar Ingrid Cruz junto a su hija

15:49 “Mi hija no podía creer lo que estaba diciendo...Y dijo: mi mamá no miente!!!!" detalló Ingrid Cruz.

La actriz Ingrid Cruz relató en su cuenta de Instagram un desagradable momento que tuvo que pasar con su hija, mientras iban en su vehículo fueron impactadas por un camión tres cuartos, que luego se dio a la fuga y al que la artista decidió seguirlo para enfrentarlo. Sin embargo, recibió una respuesta que no se esperaba.

“Hoy me pasaron cosas muy desagradables...Me chocaron (nada grave) Lo grave es q se arrancó y yo iba con mi hija, que se asustó mucho, doblé la calle y vi que se metió a un estacionamiento privado y fui y lo encaré (camión tres cuartos) y me dijo que yo lo había chocado y que yo no quise parar a hablar” relató.

“Mi hija no podía creer lo que estaba diciendo...Y dijo: mi mamá no miente!!!! Me dio tanta pena que presenciara todo esto, el choque, la arrancada, la mentira, la discusión... Pero me miró y me dijo que era muy valiente...ya que discutía en frente de 5 hombres, dos de los cuales mentían y se mofaban!” agregó la actriz.

Finalmente, la intérprete señaló que “Raya pa’ la suma. Soy una mujer sola, que ando con la verdad por delante y que voy a trabajar siempre por ser mejor persona por mi hija. De igual a igual!!! No necesito a alguien que me defienda y estoy criando a una mujercita que lamentablemente tiene que aprender a hacerse respetar!!! Para que el día que alguien le tome su mano sea de igual a igual!!! Después la vida que es tan curiosa me hizo hacerme cargo de mis consejos...y llevarlos a cabo”.

En la publicación sus seguidores la apoyaron a través de los comentarios en los que destacaban: “Lamento mucho lo sucedido, pero sigue así que eres muy valiente y la verdad siempre gana en todas las batallas, saludos”, “BRAVO”, entre otros.