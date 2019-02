Amparo Noguera y Mariana Di Girólamo se suman a Canal 13

Canal 13 confirmó a sus nuevas contrataciones, Amparo Noguera y Mariana Di Girólamo, quienes darán vida a una historia que se tomará el canal privado.

Tras su confirmación, la actriz Amparo Noguera expresó que "creo que las nocturnas de Canal 13 están apostando a un cambio en cuanto al guión y, eso me parece interesante como espectadora. He escuchado muy buenos comentarios sobre ‘Pacto de sangre’ de gente que no veía teleseries”.

"He visto engancharse de la historia a un público que no es asiduo a las teleseries, que no está acostumbrado, porque vieron una manera distinta de presentar historias. Eso me parecía atractivo, por eso quería estar en este proyecto, además me interesó mucho el personaje y la historia” agregó.

Por su parte, Mariana Di Girólamo manifestó que "es interesante que Canal 13 esté proponiendo historias distintas a lo que se estaba mostrando en los últimos años, que se asemejan un poco más a lo que es una serie. Me parece súper positivo que estén abiertos y dispuestos a probar con temáticas y formatos distintos, con tratamientos distintos. Por esto y otros factores más me interesé en participar en este proyecto".

“Estoy muy animada e ilusionada de trabajar con estos compañeros nuevos, trabajar al lado de Amparo Noguera, Julio Milostich y ver cómo juntos, con este equipo, vamos a construir esta historia, esta ficción. Creo que los cambios son buenos, positivos y permiten que las cosas avancen, evoluciones y que mutemos" finalizó la intérprete.