Todo era mentira: descubren que protagonistas del último capítulo de “Exponiendo infieles” eran actores

“Exponiendo Infieles” es sin duda alguna el producto más exitoso del famoso canal de YouTube Badabun, pero su último capítulo ha roto los márgenes, “El video más difícil de mi vida”, acumula más de 30 millones de visualizaciones, transformandose en un viral.

En el episodio Lizbeth Rodríguez, conductora del programa, arruinó el matrimonio de “Mónica” y “Alejandro”, quienes finalmente suspendieron su boda. De hecho la presentadora después publicó un video en Instagram en el que reconocia estar arrepentida y aseguraba que había llegado a su límite.

O sea, eso creíamos que había sucedido, hasta que una fanática del programa, Norma González, decidió ir más allá e investigó a fondo el caso, descubriendo que no era más que una mentira.

En su cuenta de Facebook escribió que “Resulta que el último video de Badabun se hizo súper viral, entonces como soy una acosadora de primera, busqué el perfil del chavo llamado ‘Alejandro’”.

Y agregó que “Me metí a las fotos y revisé cada uno de los perfiles a los que seguía, entonces me di cuenta que la tal Mónica se llama ‘Marcela Fernández’. Me metí al perfil de Marcela para chequeaar si era ella y si tenía una prima llamada Jessica y me di cuenta que no era su prima, sino su amiga en común”.

Después contó que le envió un mensaje por Messenger al novio de la supuesta prima que aparecía en el video, quien le dijo:

“Pues es mentira. Estuvo entretenido el video, pero no es para tanto. Con razón me llueven las solicitudes y mensajes”.