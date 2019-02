Raquel Argandoña criticó duramente a Mauriziano: "Eres muy poco hombre"

Raquel Argandoña se refirió a la polémica que desató Mario Mauriziano tras entregar detalles del lío amoroso entre su ex mujer y Eduardo Berizzo. La panelista de “Bienvenidos” no se guardó su molestia, calificando al periodista como “poco hombre”.

“Yo conozco esta versión hace mucho tiempo. Conozco el caso. No voy a decir mucho porque hay niños de por medio, pero Mario Mauriziano, eres muy cara de palo. La verdad es que él engañó muchas veces a su ex mujer, muchas veces. Incluso la familia de la ex señora le tapaba muchas cosas para no destruir esta familia”, dijo.

Con ello, la “Quintrala” le envió un mensaje a Mauriziano: “Yo no entiendo por qué saca a relucir y a contar esta historia cuando él debería tener la boquita cerrada, porque todo lo que le ha pasado se lo merece, y con creces. Al contar nuevamente esta historia, me da la impresión que no ha podido olvidar a su ex señora”, remató Argandoña.

Pero no se quedó ahí, e incluso calificó al periodista como “muy poco hombre", aludiendo que tiene hijos que "van al colegio, ellos tienen compañeros. Cuál fue tu idea de hablar esto y hacerlo público. Se nota que tú no lo superaste aún. Es tarde. No tienes moral para criticar el actuar de tu ex señora, porque a ti te duele lo que tú le hiciste muchas veces”, concluyó con molestia.