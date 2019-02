Polola de Cangri tras su desaparición: “Quiero tanto que llegues y me digas que solo fue un susto”.

Su madre, Leonor Bravo, presentó ante Carabineros una denuncia por presunta desgracia luego de que Sebastián Leiva Bravo, más conocido como “Cangri”, llevara tres días desaparecido en la frontera entre Chile-Bolivia

Lee también: Dash denunció la desaparición de Cangri en la frontera con Bolivia

Sus cercanos también han hecho pública la noticia para conseguir información sobre el famoso ex chico reality, incluida su polola, Araceli Díaz, quien se encuentra desesperada al no saber nada sobre el padre de su futuro hijo/a. Por lo mismo, le dedicó unas palabras a “Cangri” a través de Instagram:

“Quiero tanto que llegues, que me des un abrazo y me digas que solo fue un susto, que todo está bien, que me des un beso y no dejarte ir jamás de mi lado”, posteó.