Daniel Radcliffe: "Mi forma de salvarme de la fama era estar borracho"

Pero el actor señaló, que tras mucho trabajo, finalmente superó su adicción "Me desperté una mañana después de una larga noche y dije: 'Esto no está bien'. Cuando pienso en todo el caos, me digo que ahora estoy mucho más feliz".