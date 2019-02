Dino Gordillo: "No voy a cambiar (mi humor) aunque salgan 80 leyes, porque no estoy ni ahí con eso"

Podría decirse que Dino Gordillo hoy representará a una minoría. El humorista de 49 años que estará esta noche por séptima, y jura que por última vez, sobre el escenario de la Quinta Vergara, es el único representante del humor que antes dominaba en el Festival de Viña del Mar: ese del chiste sobre la suegra, la pareja y la picardía de los niños.

Anoche era Felipe Avello, mañana será Jani Dueñas y pasado Jorge Alís. Todos representantes del stand up comedy que en esta versión del certamen vive una especie de consagración y se convirtió en mayoría sobre el escenario.

Pero para Dino Gordillo no hay de qué preocuparse. "Hay humor para todos", dijo previo a su show de hoy. "Hay espacio para todos, para el stand up, para el humor político que hace el Palta Meléndez, para el mío. El humor es humor. Yo disfruto la vida, no soy un amargado", afirmó.

"No soy un amargado", es una frase que repite varias veces. Ante la predominancia del stand up y el "nuevo humor" -que critica al establishment, como lo hace Mauricio Palma, y que habla de feminismo, como lo hace Jani Dueñas- Dino Gordillo ha sido cuestionado en los últimos días por su estilo.

Recién el jueves pasado durante una prueba de sonido previa al Festival, enfrentó a la prensa y encendió los ánimos con declaraciones criticando lo que él ve como sensibilidad excesiva. "Los graves están en el hospital", dijo, y desató una ola de críticas. Y también de apoyos.

Sus dichos cruzaron a la vereda política y fueron respaldados por el senador de la UDI, Iván Moreira, quien compartió en Twitter las declaraciones del humorista: "A propósito de la sensibilidad feminista y algunos hipócritas que rasgan vestiduras".

"Me entrevistaron y yo dije que no estoy ni ahí con los graves", insistió tras los cuestionamientos, que apuntan a que los tiempos han cambiado y que Chile, y el público chileno, también.

"Somos todos iguales, pero yo tengo el derecho de echar una talla, si fuera por eso se acaba el humor en el mundo, porque no habrían temas", afirmó. "Falta que las suegras se unan y marchen por la Alameda a poto pelado reclamando sus derechos, que los yernos las humillan, y la ley suegra va a salir ahora y ¿cadena perpetua para el que se ría de las suegras? ¿Van a seguir con eso? Yo no estoy para eso", agregó.

No, no hiere. Mira, en las casas en familia todos se cuentan peores chistes y la gente se muere de risa. Pero lo ven en televisión y dicen "nada que ver". Todos hipócritas. Es como los políticos, tú les pones un micrófono para que opinen de las minorías y son todos humanos y les sacas el micrófono y hablan pestes. Entonces yo prefiero hablar de una forma y no me voy a cambiar de color. Yo apoyo a los gays y comparto con ellos, me río, les echo tallas. Es como los vecinos jiles que llaman a los pacos porque hay una fiesta, amargados. ¡Deja que la gente sea feliz hueón!

No, no los cambio, ni los voy a cambiar aunque salgan 80 mil leyes, porque no estoy ni ahí con eso. Yo hago un humor que le gusta a toda la gente, jamás mi humor ha sido hiriente con alguien ni nadie me ha denunciado, jamás en mi carrera. Yo no sé por qué me preguntan de eso, es como que no cacharan mi carrera. Yo jamás he hablado de nadie. ¿Cuántos humoristas habríamos estado presos cuando le hacíamos chistes a Pinochet? Y todo lo contrario, era un cagadero de risa, la gente lo disfrutaba y nadie te demandó. Yo cuento chistes de pacos, chistes de curas, chistes de quien sea, si es cómo tú lo cuentes. Si se sabe que es con humor y no siendo hiriente ni atacando. Yo cuento un chiste entretenido y lo gozo, pero nada más.

Si sube un viejo de 80 años a contar chistes igual lo voy a disfrutar, da lo mismo si lo cuenta un hombre, una mujer, un gay.

No sé, lo que la gente tiene que entender es el que Festival de Viña es para Viña. Yo he estado en el extranjero para el Festival y sólo se ven los artistas internacionales. Por la señal internacional lo ven los chilenos afuera, sí, pero el Festival en sí no lo transmiten completo. Para mí el Festival de Viña es un festival del pueblo, un Festival de Chile.