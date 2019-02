Amigo de “Cangri” que trabajo con él en Canal 13: “Me duele todo lo que se especula"

El joven Cristóbal Romero que aún sigue trabajando para Canal 13, como conductor del programa infantil Cubox , se refirió a la muerte de su amigo Sebastián Leiva, más conocido como “Cangri”. Ambos fueron parte del docureality “Perla”, donde formaron una amistad.

El amigo de “Cangri”, tuvo una conversación con Glamorama donde expresó que "me siento pésimo. La noticia me tomó muy mal… Uff… Una persona a quien llegué a conocer muy bien. Me da mucha lata" expresó Romero.

"Hoy he estado muy mal. Con esto del Festival traté un poco de relajarme. Pero con esto no voy a poder seguir viniendo los otros días. Me voy para Santiago a acompañar a la familia. Me juntaré con Dash e iremos al funeral con nuestros amigos en común" agregó el joven conductor.

Cristóbal se vió muy afectado con la noticia, pues el ex chico docureality comentó que le llegaron muchos memes o comentarios crueles que se referían a la muerte de su amigo.

"Por lo mismo yo no publiqué mucho en las redes sociales. Solo puse una historia. Y la gente comentó muchas cosas. Ahí decidí hacer un ‘en vivo’ muy pequeño para aclarar mi apoyo a la familia y que no siguieran haciendo cosas crueles, como memes y cosas así. Inventan muchas cosas. Y cuando le toca a uno, algo tan cercano, y tan imposible, no sé cómo tomarlo…"

“Me duele todo lo que se habla. Lo que se especula, más. Lo que yo sé, también. Todo me duele… No sé… (se quiebra)" finalizó el conductor de Cubox.