Novia de "Cangri" dedicó palabras de despedida en Instagram: "Arrebataron de mis manos al amor de mi vida"

Luego de que se confirmara la muerte de Sebastián Leiva, más conocido como “Cangri” después de su participación en el docureality “Perla”, varios cercanos le han dedicado algunas palabras para despedirlo. Esta vez fue su pareja, Araceli Díaz, quien le escribió en redes sociales unas palabras a su fallecido novio.

La polola de “Cangri” mediante una “historia” en su cuenta de Instagram dijo que "arrebataron de mis manos al amor de mi vida" señaló en una parte del mensaje.

"Me enamoré de tí, de la forma en la que sonreías en la mitad de cada beso, de la manera en que te reías con mis tonterías, de tus ojos, de tu sonrisa, tus sentimientos, de tu presencia. Me enamoré de la forma en que me hiciste volver a vivir", contó la joven quien está embarazada de Sebastián Leiva.

Finalmente Araceli expresó "cómo le explico a mi corazón que le quitaron el motor que lo hacía funcionar cada mañana, cada segundo, cada minuto. Cómo Volver a levantarme si se llevaron parte de mí. Cómo hacerlo, si arrebataron de mis manos al amor de mi vida", sostuvo.