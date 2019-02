Críticas a Carolina de Moras por cuestionamientos a los animadores de Viña 2019: "La envidia te brota por los poros"

16:18 A los cibernautas no les gustó nada que la ex animadora de Viña fuera crítica del desempeño de María Luisa Godoy y Martín Carcamo. Además la modelo también opinó sobre el look de Tonka Tomicic en la Gala a lo que se sumaron más comentarios negativos.

La nueva pareja de animadores del Festival de Viña, María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, fueron bien recibidos por el "monstruo", sin embargo, la ex animadora del certamen, Carolina de Moras, fue crítica de la pareja, lo que no le cayó nada de bien a la tribuna de redes sociales.

De Moras es la nueva panelista en el matinal de Mega para opinar sobre el Festival, motivo por el cual, en el espacio, le consultaron sobre el desempeño que tuvieron los animadores.

"Yo hubiese partido con la obertura, creo que trataron de hacerlo diferente, porque tienen un timón distinto. La obertura era muy íntima, sensible, porque eran boleros. No había fuego, por ende entraron muy en frío los animadores, y en el discurso trataron de decir mucho, en poco tiempo".

Además se refirió a las palabras que ocuparon Carcamo y Godoy e indicó que fueron como ‘‘bueno, qué lindo estar acá, estoy súper orgulloso, qué rico’. Lo sientes de verdad, pero no sé si lo verbalizas, pero lo sientes. Pero ayer me faltó un ‘buenas noches Viña, buenas noches América’. Me faltó eso”. Además la periodista criticó el look de Tonka Tomicic en la gala festivalera

Esto no cayó nada de bien en redes sociales, pues Carolina de Moras es ex animadora del Festival, y por lo mismo, los cibernautas criticaron las palabras de la modelo y le recordaron que ella también estuvo en el mismo lugar.

"Carola de Moras por fin mostrando su verdadera esencia..”,y "la mina picada Carola de Moras ,la envidia te brota por los poros mujer" fueron algunos comentarios que le mandaron a la nueva panelista de Mucho Gusto.