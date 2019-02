[VIDEO] Beso de Daniela Palavecino a Diego Boneta generó debate en Twitter

Una Serie de críticas se desataron en Twitter, luego del beso que Daniela Palavecino le pidió a Diego Boneta. El hecho ocurrió durante la gala del Festival de Viña del Mar, donde el protagonista de la serie de Luis Miguel, se encontró con la actriz.

Fue ella misma quien compartió el momento en su cuenta de Instagram, donde se ve cómo intenta convencer al mexicano de acceder a su petición. Todo esto, asegurándole que en “Chile es tradición” que los animadores se besen en la boca.

"Creo que nunca más me voy a lavar los dientes, ni la boca, no me voy a sacar el lipstick que tengo en este minuto. Es un mijito rico, heavy, se pasó, me apañó con todo. Le propuse "pam pam" y me dijo "pá pá". Todavía estoy impactada", dijo más tarde la actriz a AR13.

Sin embargo, a los usuarios de redes sociales no les cayó tan bien lo ocurrido. E incluso, algunos calificaron a la actriz como “acosadora”. Aunque, algunos también aplaudieron la escena.