Nacho Gutiérrez y críticas de De Moras a animadores de Viña: “Tonka Tomicic jamás haría algo así”

09:23 Al periodista y conductor del matinal de TVN no le gustaron los cuestionamientos de la ex animadora del Festival a María Luisa Godoy y Martín Cárcamo. “Cuesta tan poco que muestre la hilacha” dijo.

El animador Ignacio Gutiérrez, quien conduce el matinal de TV, “Muy Buenos Días”, cuestionó la actitud de la ex animadora del Festival de Viña, Carolina de Moras, quien criticó el arranque de los nuevos presentadores del certamen, María Luisa Godoy y Martín Cárcamo.

De Moras, quien se encuentra como panelista en Mega, comentando el evento viñamarino, también disparó contra Tonka Tomicic, por el atuendo que utilizó en la gala.

Gutiérrez, en pantalla dijo que “cuesta tan poco que Carola de Moras muestre la hilacha“, palabras que aclaró con posterioridad en una conversación con LUN.

“Esperaría más de una ex animadora del Festival de Viña. Tonka Tomicic jamás haría algo así. Tampoco Rafael Araneda, Cecilia Bolocco o Antonio Vodanovic. Fue una crítica muy básica” señaló.

El periodista también replicó a la defensa que realizó De Moras, quien indicó que en la reacción a sus críticas había exageración. “Me gustaría que respondiera con cosas importantes (…) tal vez quiere ser opinóloga y quizás es un buen momento para que lo sea”.

También en dichos a LUN, la ex animadora de Viña defendió sus palabras y dijo que “sólo entregué consejos desde mi expériencia que no la puedo negar. No sería capaz de pasar a llevar a un animador, porque sé lo difícil que es estar ahí y la valentía que se necesita”.