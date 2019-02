Daniella Chávez dijo que tuits contra “influencers” fueron un desahogo: "¿Porque soy conejita Playboy se me mira diferente?”

En conversación con el sitio AR13.cl , la modelo Daniella Chávez aclaró sus tuit sobre la gala del Festival de Viña.

En los mensajes, sin dar nombres, Chávez dijo que “se dan cuenta que las ‘influencer’ chilenas, que se creen top terminaron haciendo fotos y vídeos de desnudos en su Instagram? todo por seguidores que no les llegan jajaja, pero ellas pueden porque son de la alta y es artístico”.

En otro tuit, la modelo sostuvo que “fui a disfrutar mi tercera gala y lo hice con un vestido fiel a mi estilo, no disfrazada! Me quiero tal cual soy, me respeto y me quiero! No miento y me gusta verme así”.

“Fue como un desahogo porque veo que algunos rostros, influencers, incluso Cecilia Bolocco, que cuando salen con un vestido transparente se les trata de diosa, maravillosa, pero si yo hubiera llegado con lo mismo se me trataría de chula y rasca” dijo Chávez en la aclaración.

Chávez agregó que “mi llamado es ‘¿por qué hacer diferencias?, ¿porque yo soy conejita PlayBoy, de curvas más pronunciadas, se me mira diferente?” y manifestó su apoyo a las mujeres que “uiera sacarse las fotos que quiera y si quieren salir desnudas genial igual, porque obviamente tampoco me gusta que me critiquen lo mío. Ellas también hacen estas fotos pero no las crítican de esa manera”.