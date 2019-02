Novia de "Cangri" tras difusión de imágenes: “¡Por favor, paren!”

Durante la mañana de este martes el matinal de Canal 13, “Bienvenidos”, tuvo un contacto telefónico con Araceli Díaz, la pareja de Sebastián Leiva, más conocido como “Cangri”.

En el contacto la joven expresó "me siento muy destruida” y rompió en llanto. Ahí fue cuando la conductora Tonka Tomicic le preguntó si realmente estaba segura de conversar con el programa, pues además del duelo por el deceso de su pareja, la joven está embarazada.

Araceli Díaz contó que le habían enviado las supuestas fotos filtradas en la que su pareja aparecería en el desierto, lugar donde fue encontrado muerto e este domingo y, aseguró que "me he querido mantener al margen porque estoy tan mal. Hoy me desperté con tanta pena, con tanta impotencia. Con ganas de decirle a la gente que por favor paren. Nosotros estamos sufriendo, no puedo creer que haya gente tan mala y tan morbosa".

La animadora de "Bienvenidos" siguió preocupada por la situación de la joven al notar su desesperado llanto e insistió "¿estás sola, hay alguien que te pueda contener? Te puede provocar un problema a ti. Sebastián no quisiera esto. Esto no te va a hacer bien".

"No está bien hablar así con ella. Ella pidió conversar, pero es una situación muy díficil. Ella quiere decir que paren de difundir las fotografías. Le llegó y eso provocó este tremendo daño", concluyó Tonka Tomicic.