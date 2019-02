Vesta Lugg hizo “mea culpa” por celebrar beso de Palavecino a Boneta: “Normalicé y aplaudí un acoso”

13:53 La modelo dijo tener conocimiento de que la situación estaba pauteada, pero que los usuarios no tenían por qué saberlo y que, independiente de eso, se dio cuenta de que el apoyo a la acción no estuvo bien.

La modelo Vesta Lugg, mediante un video en vivo en Instagram, hizo un “mea culpa”, luego de que comentó positivamente en la misma red social, el cuestionado video del beso de la actriz Daniela Palavecino a Diego Boneta, el protagonista de la serie de Luis Miguel.

En el registro se ve a Palavecino intentando convencer al mexicano de acceder a su petición, asegurándole que en “Chile es tradición” que los animadores se besen en la boca. A dicho registro, Lugg comentó “Te amo”.

“La igualdad y el feminismo no es algo que uso a nivel de marketing para tener más seguidores, es una lucha y un tema que me importa muchísimo” dijo Lugg.

La modelo además planteó que “quería detenerme en un contenido que subió una colega en la gala del festival y me di cuenta de varias cosas”.

Lugg dijo que pese a que la situación estaba pautada, “yo normalicé y aplaudí un acoso”. “Yo sé que estaba contextualizado” dijo la modelo, quien añadió que sin embargo, los usuarios de la red desconocían el tema.

“Me di cuenta de que fue un error (…) vi que las cosas estaban pauteadas y me di cuenta que puedo saberlo y no necesariamente ustedes lo saben, pero aun así no está bien y yo al comentarlo y apoyarlo fue un error” indicó.